Belgio-Inter 4-1: guerra aperta e caccia al nerazzurro. Cassano sbaglia o ha ragione?

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LA NAZIONALE VISTA DA CASSANO

L'analisi di Antonio Cassano sulla Nazionale di Roberto Mancini dopo le due gare di Nations League contro Francia e Belgio. Ecco le parole dell'ex attaccante a Viva el Futbol: “Io solo due cose positive vedo nella Nazionale: Donnarumma e Mancini che era e resta un grandissimo allenatore. Meglio di lui era solo Guardiola. Non si poteva prendere id meglio di Mancini. Spregiudicatezza, coraggio, personalità: si sono viste grazie al ct. E qui mi fermo e vado nello specifico.

Con la Francia si è fatto passare il successo come la vittoria della coppa del mondo. Senza Donnarumma, perdevi 4-0 e non c’era più partita. Erano in ciabatte a San Siro.

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