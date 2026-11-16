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Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Piotr Zielinski, che aveva saltato l'ultimo impegno della Polonia a causa di un problema alla pianta del piede. Dariusz Dobek, giornalista di Przegląd Sportowy Onet, riferisce sulla base di informazioni raccolte direttamente che Piotr Zielinski ha concluso l'allenamento del 16 novembre senza accusare fastidi al piede.

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Nei primi 15 minuti aperti ai giornalisti il centrocampista dell'Inter si è allenato regolarmente. Secondo quanto appreso dalla testata polacca, le sue condizioni non sono peggiorate nel resto della seduta e il giocatore sarà a disposizione del ct Jan Urban per Polonia-Svezia di martedì 17 novembre. Non è ancora confermata la sua presenza da titolare, ma il polacco sarà comunque a disposizione per l'impegno di Nations League.