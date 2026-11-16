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Lele Adani, nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, ha commentato l'assegnazione della Panchina d'Oro a Cristian Chivu: "Sono d'accordo con questa scelta. Lui, Fabregas e Gasperini fanno cose diverse e tre cose animate da idee, coraggio e visione. Chivu ha fatto una cosa bella, è serio e sveglio, proprio lucido. Non era così scontato.

La sua vittoria non toglie l'impronta di Fabregas vista, sono dinamiche che si accettano a prescindere. Chivu l'ho incrociato l'altra sera a San Siro, sono molto contento di lui. Lo vedo con un percorso che cerca di rivelarsi indipendentemente da alcuni criteri che da noi cercano di essere sradicati. Chivu, come Fabregas e Gasperini, cerca completamente di staccarsi dall'idea italiana. Non è dietro a logiche e parametri italiani.

Vogliono imporre metodologie loro, al di là di dove interpretano. Gasperini ha cambiato la carriera a Malen, Fabregas a Nico Paz e Chivu a Pio Esposito. La connessione di Esposito è con Cristian Chivu: lui lo tiene dopo il gol al River Plate, forza affinché rimanga. Ora segna un gol a partita in nazionale e incide all'Inter. Sono allenatori che fanno cose diverse, ma tutte lodevoli".