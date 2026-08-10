Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così dell'Inter e del mercato dei nerazzurri:

"L'Inter è nettamente la squadra più forte in Italia e una tra le più forti in Europa. Credo si strutturerà per competere in Champions ma ancora non l'ha fatto, dal mercato i giocatori non sono arrivati. Sì, c'è Stones che è un'alternativa, al City gli ultimi campionati ci dicono che ha una tenuta fisica che non garantisce un campionato intero.

Getty Images

Mi aspetto prenderanno giocatori importanti e di livello. Sentivo i nomi di Diaby e Spence: ecco, Diaby che è un'ala, Spence è un terzino. Non sono uno l'alternativa all'altro, se arriva Spence, l'Inter prende un ottimo giocatore. L'Inter crescerà anche perché quest'anno ha iniziato un percorso di rinnovamento importante, ha saltato Sommer, Darmian, Acerbi, deve farlo ma deve arrivare il nome del mercato che non è ancora arrivato"