Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la puntata di L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della necessità di inserire un grande giocatore nell'Inter

Troppi gol sbagliati? Il tifoso interista è abbastanza abituato negli ultimi anni a una squadra che fa molto dalla metà campo in su e magari non ottimizza tantissimo. Però la verità è che poi vai a vedere le cifre a fine stagione: 119 gol l'anno scorso, 119 l'anno prima. Non vedo un problema da quel punto di vista. So che tanti pensano: ecco, serve il giocatore capace di fare determinate cose... Quando si parla di quinta punta, tutti dicono: l'Inter aveva bisogno della quinta punta. Ma se arriva la quinta punta, perché pensate che sia una quinta punta o perché pensate che sia la prima? Perché se pensate che sia la prima allora dovete scartarne una.

All'Inter serve il fuoriclasse? Esattamente il motivo per cui Marotta non la vuole fare questa cosa. Tra l'altro quest'estate qualcuno ha messo in giro la voce: Oaktree vuole prendere il grande giocatore. Ma posso dire una cosa? È una stronzata. L'idea è che la fortuna delle squadre debba passare dal colpo mediatico. È esattamente il motivo per cui tante squadre poi sbagliano. Non ha senso. L'Inter funziona da tanti anni ormai, pur non avendo chissà quali disponibilità, proprio perché non è mai cascata in quel tranello. Ha sempre fatto tutto d'insieme. È una squadra che è ben costruita. Non è la squadra più forte del mondo, ma è una squadra che, per come è stata costruita riesce ad arrivare ai suoi risultati. Intanto secondo me un fuoriclasse ce l'hai, si chiama Lautaro Martinez. La mia idea è che non è magari tra i sei, sette, ma non è neanche tra i cinquanta, sessanta.