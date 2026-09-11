Biasin ha commentato le voci estive che volevano Oaktree alla ricerca di un big sul mercato

Andrea Della Sala
lautaro

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Durante la puntata di L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della necessità di inserire un grande giocatore nell'Inter

Troppi gol sbagliati? Il tifoso interista è abbastanza abituato negli ultimi anni a una squadra che fa molto dalla metà campo in su e magari non ottimizza tantissimo. Però la verità è che poi vai a vedere le cifre a fine stagione: 119 gol l'anno scorso, 119 l'anno prima. Non vedo un problema da quel punto di vista. So che tanti pensano: ecco, serve il giocatore capace di fare determinate cose... Quando si parla di quinta punta, tutti dicono: l'Inter aveva bisogno della quinta punta. Ma se arriva la quinta punta, perché pensate che sia una quinta punta o perché pensate che sia la prima? Perché se pensate che sia la prima allora dovete scartarne una.

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All'Inter serve il fuoriclasse? Esattamente il motivo per cui Marotta non la vuole fare questa cosa. Tra l'altro quest'estate qualcuno ha messo in giro la voce: Oaktree vuole prendere il grande giocatore. Ma posso dire una cosa? È una stronzata. L'idea è che la fortuna delle squadre debba passare dal colpo mediatico. È esattamente il motivo per cui tante squadre poi sbagliano. Non ha senso. L'Inter funziona da tanti anni ormai, pur non avendo chissà quali disponibilità, proprio perché non è mai cascata in quel tranello. Ha sempre fatto tutto d'insieme. È una squadra che è ben costruita. Non è la squadra più forte del mondo, ma è una squadra che, per come è stata costruita riesce ad arrivare ai suoi risultati. Intanto secondo me un fuoriclasse ce l'hai, si chiama Lautaro Martinez. La mia idea è che non è magari tra i sei, sette, ma non è neanche tra i cinquanta, sessanta.

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