Fabrizio Romano ha ulteriormente approfondito una situazione di mercato seguita dall'Inter. Il giornalista esperto di calciomercato ha approfondito lo scenario relativo a Varela, attaccante del Monza che piace all'Inter ma non solo. A Scommesse.io Romano ha ricordato: "Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e c’è già chi si muove, non solo ai piani più alti della classifica. C’è chi lotta per non retrocedere, un mercato di idee che spesso va anticipato pur lasciando spazio alle occasioni last minute di una finestra veloce come quella invernale. In prima fila c’è il futuro di un uomo solo al comando: Gustavo Varela è la stella più inaspettata di questo inizio di stagione in Serie A, una perla scovata dal Monza per poco più di 2 milioni di euro e oggi nella lista dei top club dopo i suoi gol no-stop in questi primi tre mesi di stagione. Ma riveliamo prima un dettaglio: il Benfica non avrà alcuna clausola di riacquisto, non può riportare indietro Varela in forma automatica. Il club portoghese ha una clausola per l’incasso del 20% sulla futura plusvalenza in caso di cessione, e una clausola di matching rights, ovvero può pareggiare le offerte di altri club. Ma l’ultima parola spetterà comunque al giocatore: il Benfica non ha un potere ‘totale’ sull’operazione".

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"Per questo si sono messi in fila già molti club, soprattutto in Italia: l’Inter è andata quattro volte a seguire Varela dal vivo col direttore Dario Baccin, ma non ha ancora affondato il colpo perché in attacco si ritiene coperta e competitiva, più un’idea per l’estate a meno che non si decida di cambiare strategia", ha aggiunto Romano sulle intenzioni dei nerazzurri. "Il Napoli ha già incontrato i suoi agenti, i rapporti sono eccellenti col direttore Manna dopo le operazioni Rafa Marin e Alisson Santos con la stessa agenzia. La Juve si è informata sul prezzo: il Monza per una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro può davvero vendere Varela già a gennaio, attenzione perché il prezzo è fissato e i club stranieri iniziano a fiutare l'idea e scrutare i progressi di Gustavo, non possiamo escludere blitz e colpi di scena. Dovesse arrivare la cessione, si tratterebbe di una grave perdita che potrebbe intaccare le quote salvezza del Monza", ha concluso il giornalista.