Era stato tra gli obiettivi dell'Inter, ma poi il club nerazzurro ha allentato la presa perché non sono arrivate le cessioni utili in tempo per arrivare all'ingaggio del giocatore. In difesa è arrivato Stones e non sono arrivate le offerte attese per Pavard. E così Cristian Romero è diventato un obiettivo concreto per altri club.

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🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷



Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.



Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.



Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

L'Atletico Madrid in particolare. Il club spagnolo stava lavorando all'accordo con Tottenham e giocatore. Dall'ultimo aggiornamento che arriva dal profilo X di Fabrizio Romano, la trattativa può essere definita chiusa. 40 mln bonus inclusi: questa la cifra che i Colchoneros verseranno nelle casse degli Spurs.

"A luglio era saltato l'affare con l'Inter, il Barcellona aveva deciso di non procedere qualche giorno fa e gli Spurs non avrebbero mai venduto l'argentino all'Arsenal", spiega l'esperto di mercato nel suo post. Con l'Atletico Madrid invece è ormai fatta. E la conferma arriva anche dall'entourage del giocatore.