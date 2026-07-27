Cristian Romero lascerà il Tottenham in estate. Ne sono convinti in Inghilterra: il sito Talksport scrive anche che l'Inter avrebbe già avviato le trattative con il club inglese per un possibile trasferimento a Milano dell'argentino.

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Si ritiene - spiega lo stesso sito sportivo - che la destinazione preferita del calciatore possa essere la Liga, con il Barcellona interessato al calciatore ma che non avrebbe ancora fatto un'offerta per il difensore.

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Anche il Mirror in queste ore ha parlato del difensore argentino: "Anche Atletico Madrid e Barcellona si sono mostrate interessate a Romero quest'estate. Il Tottenham ha respinto un'offerta del club spagnolo la scorsa stagione, quando si era informato sulla sua disponibilità. Nonostante il suo ripensamento, il futuro di Romero al club sembra comunque destinato a concludersi quest'estate, in un modo o nell'altro. Anche il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilo, ha praticamente confermato l'interesse del club per il giocatore".

(Fonte: Talksport e Mirror)