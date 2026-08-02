Su Skysport hanno raccontato la storia di Aleksander Stankovic con l'Inter. Una storia che non può, per forza di cose, prescindere dal cognome che porta sulle spalle e all'anagrafe e che agli interisti ricorda giorni bellissimi. Con Chivu ad amplificare irrimediabilmente tutto. Perché l'allenatore e Ale si conoscono da una vita e si sono ritrovati nelle giovanili, si sono incrociati ai tempi dell'Under14. Allenatore e giocatore.

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Il centrocampista nerazzurro ha raccontato: "Una volta nell’Under 14 decisero di creare due gruppi, uno più pronto e uno più sperimentale. Tutti si aspettavano che io fossi nel primo gruppo, anche per il mio cognome e perché Chivu era stato compagno di papà. Invece la società mi mise nel secondo. Messaggio chiaro: nessuno ti regala nulla. Ho un legame speciale con lui. Mi conosce da tanti anni. Mi ha sempre detto che in campo si va con coraggio e senza carta d’identità. Se uno è forte, gioca. Non importa se sia giovane o vecchio", ha detto il serbo qualche tempo fa, in un'intervista rilasciata a Sky quando ancora giocava nel Brugge. Prima di tornare a casa.

Il centrocampista e l'allenatore si sono incontrati di nuovo in Primavera e Chivu ha affidato al figlio dell'ex compagno la fascia da capitano nel 2023/2024. «Sono il suo primo tifoso con Dejan, ha il nerazzurro nel sangue», aveva detto a dicembre il mister di Ale. Era ancora in giro per il mondo, con una maglia nerazzurra addosso, ma non era quella dell'Inter.

Quella l'ha sognata da quando è nato. A Milano, dove ha visto trionfare papà Deki con la maglia della prima squadra. Quella che lui indossa adesso. Quella nerazzurra che voleva tanto. Con il 5 sopra, senza bisogno di dire cosa rappresenta. Quando gli chiedono chi è il personaggio più noto di cui possiede il numero nel suo telefono risponde d'istinto, così, Dimarco. È l'amico suo. Ma poteva dire la verità.

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Il numero del personaggio più famoso nel suo telefono è alla lettera P. Papà Deki non se la prenderà sicuro. Lo adora ed è già pronto a chiedergli le nuove divise da regalare agli amici. C'è il 5 uguale, c'è il cognome identico, è nerazzurra. La storia che si ripete. Un Stankovic in nerazzurro è per sempre.

(Fonte: SS24)