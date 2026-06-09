Sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi , giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra .

"Marotta è molto prudente perché l'Inter l'anno scorso non fece una bellissima figura nella vicenda Lookman. Io l'ho raccontata più volte, qualcosa non l'ha rispettata nemmeno l'Atalanta.