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fcinter1908 calciomercato mercato inter Rossi svela: “Lookman? Qualcosa non rispettò nemmeno l’Atalanta! E mi risulta che per Palestra…”

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Rossi svela: “Lookman? Qualcosa non rispettò nemmeno l’Atalanta! E mi risulta che per Palestra…”

Rossi svela: “Lookman? Qualcosa non rispettò nemmeno l’Atalanta! E mi risulta che per Palestra…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra.

Rossi svela: “Lookman? Qualcosa non rispettò nemmeno l’Atalanta! E mi risulta che per Palestra…”- immagine 2
Instagram ufficiale

"Marotta è molto prudente perché l'Inter l'anno scorso non fece una bellissima figura nella vicenda Lookman. Io l'ho raccontata più volte, qualcosa non l'ha rispettata nemmeno l'Atalanta.

Inter Palestra
Foto figc.it

Ma abbiamo capito che la distanza per Palestra è di una decina di milioni: non si sa se si può mettere un giocatore, a me non risulta che l'Atalanta gradisca altro al posto del cash. Vedremo fino a che punto vorrà arrivare Oaktree".

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