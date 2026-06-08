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Sabatini: “Non ricordo uno che domina come Palestra! Inter sta cercando a ogni costo di cedere…”

Sabatini: “Non ricordo uno che domina come Palestra! Inter sta cercando a ogni costo di cedere…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter sta cercando in tutti i modi di piazzare Frattesi e magari con Gasperini può essere un'idea.

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Va piazzato perché è diventato il settimo centrocampista, anche dopo Diouf che è stato frizzantino. Dumfries per me vale più dei 20 milioni che pagherà il Real Madrid, Palestra vale meno dei 50 che chiede l'Atalanta.

Marco Palestra
Getty

Ma secondo me dopo un anno di Inter li varrà. Ma se pensi che ci sono nove anni di differenza e alle cose che ha fatto Palestra, io un dominatore così della fascia non ricordo di averlo visto".

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