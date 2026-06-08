Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter

Marco Astori Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 14:46)

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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter sta cercando in tutti i modi di piazzare Frattesi e magari con Gasperini può essere un'idea.

Va piazzato perché è diventato il settimo centrocampista, anche dopo Diouf che è stato frizzantino. Dumfries per me vale più dei 20 milioni che pagherà il Real Madrid, Palestra vale meno dei 50 che chiede l'Atalanta.

Ma secondo me dopo un anno di Inter li varrà. Ma se pensi che ci sono nove anni di differenza e alle cose che ha fatto Palestra, io un dominatore così della fascia non ricordo di averlo visto".