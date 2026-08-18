"Se vedo Jones che si trasferisce per 30 mln e Luis Henrique che va via per 30 mln io smetto. Va bene che c'è una scadenza di contratto, ma non mi possono dare la stessa valutazione. Spero che sia una valutazione di richiesta ma non quella reale". Queste le parole di Sandro Sabatini ieri su YouTube in merito al possibile passaggio di Luis Henrique dall'Inter alla Roma che hanno fatto il giro del web. Il giornalista oggi è tornato su quelle dichiarazioni e ha parlato così CONTINUA A LEGGERE.