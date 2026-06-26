Sabatini: “Nico Paz? Non solo Como o Inter: attenzione anche a…”

"E' ancora presto per dire dovrà andrà Nico Paz. Attenzione anche ai club della Premier League: se il Como non dovesse riuscire a esaudire i desideri del Real Madrid e se l'Inter non riuscisse ad arrivare alla stessa offerta, ci sono club pronti a intervenire.

Problema di ruolo? Con un po' di nostalgia, l'ultimo 10 che arriva dal Real Madrid è Sneijder per l'Inter che non pone problemi di modulo e anzi diventa protagonista. Credo ci sia un ruolo già disegnato per lui nel centrocampo di Chivu da mezzala di qualità. L'indizio social, la foto con il cappellino del Como, è molto importante. Ci tiene a precisare che ha in testa il Como, almeno per ora. E' un'immagine da tenere in considerazione, per non affrettare troppo le cose".