Il calciatore è stato intervistato dopo la gara dell'Olanda contro la Svezia ed ha servito ai suoi compagni due assist. Ma neanche stavolta ha voluto parlare del Real Madrid

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 giugno - 22:57

Denzel Dumfries, protagonista con l'Olanda nel 5-1 contro la Svezia (ha confezionato due assist per i suoi compagni) ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara ma neanche stavolta i giornalisti sono riusciti a strappargli una battuta sul suo prossimo approdo al Real Madrid (che pagherà all'Inter la clausola rescissoria sul suo contratto di circa 20 mln).

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-I tifosi dell'Inter li hai già salutati?

Io? No, no, no.

-Non ancora, non è ancora il momento?

No, no, non è il momento.

-Qualcuno ti ha scritto dei tuoi compagni e ti ha fatto i complimenti magari?

Certo, certo. Anche ieri ho sentito Calhanoglu. Peccato che la Turchia sia stata eliminata. Quindi c'è sempre contatto tra noi.

(Fonte: DAZN)