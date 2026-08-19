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Oltre al mercato in entrata, l'Inter pensa anche a quello in uscita. Nello specifico, il reparto che più necessita uno sfoltimento è il centrocampo. A dare una mano ai nerazzurri con gli esuberi, secondo Tuttosport, potrebbe essere il Sassuolo: "Massolin si è fatto apprezzare ma andrà in prestito: il Monza resta in pole, attenzione al Sassuolo se dovesse partire Thorstvedt. I neroverdi sono una possibilità anche per Asllani: l'albanese è fuori dal progetto e l'Inter vorrebbe cederlo in pianta stabile, ma non è da escludere che apra a un nuovo prestito con diritto di riscatto pur di salutarlo".