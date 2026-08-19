Thuram e Lautaro non c'erano. E Bonny ed Esposito non hanno segnato nelle amichevoli estive dell'Inter, quattro vittorie e un pareggio in cinque gare giocate. Sono loro due i favoriti per l'esordio nerazzurro in campionato. "Ma - scrive Il Giornale - con la voglia di Lautaro non si sa mai".

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"L'Inter campione d'Italia ha scelto la Premier per rifarsi il trucco e provare a tornare competitiva anche in Europa. E dopo Stones e Spence aumentano le chance che possa arrivare anche Jones, il più ambito da Chivu perché considera chiave importante per aprire nuovi sbocchi al gioco offensivo dell'Inter. A oggi, l'Inter è più forte di quanto non era a fine maggio. Lo stesso attaco, più scelte in mezzo al campo e una nuodifesa, migliorata", si legge sul quotidiano.

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Che parla anche di Pavard: "Sono usciti Acerbi e De Vrij e sono entrati Stones e Pavard. A oggi, ché se poi Ausilio riesce a vendere il francese, quelli di Oaktree magari sono contenti, Chivu un po' di meno. Stones sulla carta è un ottimo rinforzo, ma proprio sulla carta stanno scritte le statistiche delle sue ultime 2 stagioni: 1134 più 1144 minuti giocati in 2 anni, tutti gli altri saltati per problemi fisici. Cosce, polpacci, adduttori, non si è fatto mancare nulla. Il giocatore non si discute, anche per la sua capacità di sdoppiarsi in mezzo al campo, ma è un'enorme punto interrogativo la sua affidabilità fisica, ragione principale per cui il City non gli ha rinnovato il contratto".

È arrivato dall'Inghilterra anche Spence: "Il giocatore, passato al Genoa appena 2 anni fa, senza lasciare tracce evidenti. Nel Tottenham, De Zerbi lo ha liberato preferendogli Pedro Porro e Udogie, ha 26 anni e il futuro davanti a sé. Per lui, sostituire Dumfries non sarà semplice, ma non è colpa dell'Inter se Palestra ha scelto il Chelsea", conclude Visnadi.

(Fonte: Il Giornale)