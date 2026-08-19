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Gianluca Mancini parla anche di quanto accaduto questa estate con l'Inter. Il difensore della Roma a Sky Sport ha svelato di aver detto no ai nerazzurri in sede di mercato.

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"No all’Inter campione d’Italia che mi voleva fortemente? Si fa che al cuore non si comanda, come ho detto. Ho un rapporto speciale, la Roma me la sento dentro di me dal primo giorno che sono qui, il rapporto poi è diventato ancora più solido negli anni. Volevo fortemente restare qui col mister e i compagni per essere protagonista, ce lo meritiamo noi giocatori, i tifosi, la città. Quando si fa parte di una famiglia è difficile andarsene.

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Inter favorita in Serie A? Le classifiche non mi piace farle. Agli occhi di tutti e per quello che ha dimostrato negli anni, l’Inter parte sempre come favorita. Poi tante squadre daranno l’anima per fare un campionato tosto e ci siamo anche noi tra queste. Pensiamo partita dopo partita, ragioniamo da squadra, da gruppo. Ci saranno momenti belli e brutti, l’idea è migliorarsi sempre”.