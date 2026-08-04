Non basterebbero 15 milioni per assicurarsi il cartellino di Sebastiano Esposito: il vero prezzo è più alto e l'Inter è alla finestra.
GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones
Non basterebbero 15 milioni per assicurarsi il cartellino di Sebastiano Esposito. È arrivata la rottura totale con il Cagliari, ma il club sardo non ha alcuna intenzione di fare sconti sul cartellino dell’attaccante.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Si parte da 20 milioni per il Cagliari per l’attaccante, sotto non si scende per il presidente Tommaso Giulini. E l’Inter è alla finestra, spettatrice molto interessata alla vicenda perché detiene il 40% sulla rivendita: qualora il Cagliari vendesse Esposito a 20 milioni, l’Inter incasserebbe 8 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA