C'era un impegno tra le parti perché l'ingaggio venisse ritoccato. Ma evidentemente quel ritocco non c'è ancora stato. L'entourage di Sebastiano Esposito, lo stesso del fratello Pio, sta trattando con il Cagliari il rinnovo del calciatore che l'anno scorso ha segnato 8 gol e fornito 6 assist. Di queste ore, raccontano a Sky, un incontro tra il ds Accardi e l'agente dell'ex attaccante nerazzurro.

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Si è trattato "di incontro interlucotorio e non si è arrivati ad una soluzione definitiva. Chi segue Esposito parla di una promessa che non è stato ancora mantenuta rispetto al contratto del giocatore. La proposta attesa dal calciatore non è ancora arrivata e si è creata quindi una situazione di stallo. Servirà un ulteriore approfondimento della questione per provare a trovare un accordo", sottolineano dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)