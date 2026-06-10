Arriva un lungo punto sul mercato dell'Inter, in entrata e in uscita. A farlo è Luca Marchetti per Sky Sport, da Provedel a Bastoni e Akinsanmiro

Marco Astori Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 19:20)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Arriva un lungo punto sul mercato dell'Inter, in entrata e in uscita. A farlo è Luca Marchetti per Sky Sport, partendo dalla situazione per Ivan Provedel: "Provedel è pronto a fare questo salto e il procuratore è stato oggi in sede. Dopo aver analizzato bene la situazione contrattuale del giocatore e dopo essersi sincerata che, dopo un incontro preliminare con la Lazio, le condizioni di uscita di Provedel non sono così onerose, oggi c'è stato quest'ulteriore incontro per cercare di stringere. Andrà trovato un accordo totale con il giocatore, ma la volontà c'è ed è quella di portarlo all'Inter: poi ci sarà da parlare con la Lazio, ma questo passaggio nei giorni scorsi Rava l'ha già fatto.

Se Bastoni resta al 100%? Al 10 giugno non lo dirò mai, al 99% sì: se mi avessero fatto questa domanda un mese e mezzo fa non avrei dato questa percentuale perché anche le polemiche che ci sono state e il forte pressing del Barcellona avevano fatto vacillare Bastoni, che aveva seriamente preso in considerazione l'ipotesi Spagna. Poi la vittoria del doblete e la dimostrazione d'affetto della tifoseria hanno cementato ancora di più il rapporto e hanno lasciato anche cadere il Barcellona, non così insistente. Quindi Bastoni rimarrà all'Inter: tutto quello che sappiamo induce a pensare questo.

Per Akinsanmiro il Pisa può riscattarlo a 7,5 milioni e l'Inter controriscattarlo aggiungendo quasi un milione in più: in realtà il Pisa ha informato che vorrà riscattarlo, vedremo se alla cifra concordata come immaginiamo, o qualcosina meno. Si è parlato anche di un altro ragazzo, Matteo Cocchi: questa situazione è da approfondire visto che potrebbe essere inserito anche nella trattativa con l'Atalanta per Palestra".