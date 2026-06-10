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Pasqualin: “Solet-Inter è fatta, vi dico le cifre. Zero chance per altri. Atta? Presto ci sarà…”
Intervistato dal Messaggero Veneto, il noto agente Claudio Pasqualin ha parlato della trattativa dell'Inter per portare a Milano Oumar Solet
«Solet all'Inter è una cosa fatta perla soddisfazione di tutti».
Pasqualin, la sua anticipazione stride con le parole del group technical director bianconero Nani...
«Gianluca è un amico e un grandissimo professionista che sa fare benissimo il suo lavoro, ma Solet è già cosa fatta all'Inter, con il ds Ausilio che in qualche modo lo ha già annunciato, anche se solitamente è prudente».
Quanto bisognerà aspettare per l'annuncio vero e proprio?
«Poco. La formula del prestito legata a un facile riscatto è già stata trovata e definita. L'Inter ha cercato di abbassare il prezzo, che non sarà inferiore ai 25 milioni, definendo Solet è un dribblomane, ma in realtà lo ha fermamente voluto così come Solet ha voluto l'Inter. In pratica, nessun altro club ha avuto la possibilità di inserirsi"
Non può esimersi da una visione sul futuro di Atta...
«Credo che presto partirà un'asta per questo talento discontinuo che però ha una marcia in più chiamata classe. Atta piace moltissimo in Premier, ma mi fermo qui».
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