«Gianluca è un amico e un grandissimo professionista che sa fare benissimo il suo lavoro, ma Solet è già cosa fatta all'Inter, con il ds Ausilio che in qualche modo lo ha già annunciato, anche se solitamente è prudente».

«Poco. La formula del prestito legata a un facile riscatto è già stata trovata e definita. L'Inter ha cercato di abbassare il prezzo, che non sarà inferiore ai 25 milioni, definendo Solet è un dribblomane, ma in realtà lo ha fermamente voluto così come Solet ha voluto l'Inter. In pratica, nessun altro club ha avuto la possibilità di inserirsi"