Arriva un altro interessamento dalla Serie A per John Stones. Il difensore inglese, svincolato dopo 10 stagioni al Manchester City, è finito nel mirino della Juventus.

Accostato nei giorni scorsi all’Inter, il centrale classe 1994 è stato offerto nelle scorse settimane alla dirigenza nerazzurra.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sono stati dei contatti tra la Juventus e il centrale inglese, a caccia di una nuova esperienza dopo la fine della lunga avventura nelle fila dei Citizens.

Juventus e Inter non sono le uniche squadre che stanno monitorando la situazione di John Stones: secondo The Athletic, l'Arsenal sta valutando l'acquisto del 32enne, mentre il Chelsea lo ha inserito nella lista dei difensori centrali da tenere d'occhio.