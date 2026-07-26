La Juventus si inserisce nella corsa al difensore inglese, proposto all'Inter nelle scorse settimane e nel mirino di alcuni club di Premier

Alessandro De Felice
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Arriva un altro interessamento dalla Serie A per John Stones. Il difensore inglese, svincolato dopo 10 stagioni al Manchester City, è finito nel mirino della Juventus.

Accostato nei giorni scorsi all’Inter, il centrale classe 1994 è stato offerto nelle scorse settimane alla dirigenza nerazzurra.

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Secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sono stati dei contatti tra la Juventus e il centrale inglese, a caccia di una nuova esperienza dopo la fine della lunga avventura nelle fila dei Citizens.

Juventus e Inter non sono le uniche squadre che stanno monitorando la situazione di John Stones: secondo The Athletic, l'Arsenal sta valutando l'acquisto del 32enne, mentre il Chelsea lo ha inserito nella lista dei difensori centrali da tenere d'occhio.

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