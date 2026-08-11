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Nella giornata di oggi è proseguita la trattativa tra l’Inter e la Roma per Luis Henrique. Come raccontato da FCINTER1908.IT, le parti hanno raggiunto l’accordo sulla valutazione del cartellino dell’esterno brasiliano, arrivato in nerazzurro la scorsa estate dal Marsiglia.

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Sky Sport conferma l’intesa tra le parti: Inter e Roma hanno trovato una base di intesa per circa 30 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus per il trasferimento dell'esterno.

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Ora le parti restano in attesa del via libera del giocatore, che deve dare il suo ok al passaggio in giallorosso, alla corte di Gian Piero Gasperini.