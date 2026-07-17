GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L'Inter è pronta ad affondare il colpo su Djed Spence. Il giocatore inglese è stato individuato come il profilo perfetto per sostituire Denzel Dumfries, inoltre ha un vantaggio non indifferente: può giocare anche a sinistra. Duttilità che piace e non poco a Cristian Chivu che in ritiro aspetta un esterno. Come sottolinea Tuttosport, i contatti col Tottenham ci sono già stati a inizio settimana, ora bisognerà attendere la fine del Mondiale con la finale per il terzo e quarto posto che vedrà in campo l’Inghilterra contro la Francia domani sera.

"È probabile che lunedì l’Inter torni a parlare con il club inglese, consapevole però che il valore del duttile esterno potrebbe essere salito ulteriormente a causa proprio delle prestazioni in nazionale. Il Tottenham nei primi contatti avuti martedì aveva fatto intendere di valutare il giocatore 35-40 milioni. Ora è assai probabile che la cifra si avvicini più ai 40, anche perché su Spence, considerato in uscita dal Tottenham che sulle corsie è coperto con Porro, Udogie e il neo arrivato Robertson, stanno prendendo informazioni pure alcuni club di Premier".

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"L’Inter è pronta a lanciarsi in questa “sfida”? La domanda sorge spontanea visto che la dirigenza, dopo attente valutazioni, ha deciso di non affondare il colpo su Chalobah, ora destinato al Como, perché la richiesta di 35 milioni dei Blues per il difensore era considerata troppo alta. Spence ha proprio quel prezzo di partenza, dunque bisognerà capire se Oaktree avallerà questo investimento per un giocatore che comunque, per età e prospettive, può rientrare nel prototipo dei profili ideali per la proprietà americana. L’Inter, di sicuro può contare sul “sì” di Spence, attratto dalla possibilità di tornare in Italia dopo la fugace esperienza del 2024 al Genoa. Se i ragionamenti su Spence cadranno, allora ricomincerà la ricerca, con Read (Feyenoord), Vanderson (Monaco) e Belghali (Verona) più “aggredibili” economicamente di Douè, valutato 35-40 milioni dallo Strasburgo".

(Tuttosport)