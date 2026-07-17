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Ha impressionato anche durante il Mondiale. John Stones è ora svincolato. Inter e Juventus sono due dei club interessati a ingaggiarlo. Ma non escluderei l’inserimento di squadre di Premier League. Al Mondiale abbiamo visto un John Stones tornato in piena forma fisica e ai suoi migliori livelli.

Djed Spence, che Mondiale ha disputato con l’Inghilterra. Inter ed Everton sono entrambe interessate a prenderlo. Ha giocato un torneo straordinario e ci aspettiamo che, proprio grazie alle sue prestazioni, aumentino ulteriormente le squadre interessate.

Getty Images

Il Tottenham sarà disposto a lasciarlo partire dopo quello che ha mostrato sia in questa stagione sia durante il Mondiale? Gli Spurs hanno Pedro Porro, che è il titolare nel ruolo di terzino destro e ha appena firmato un nuovo contratto a lungo termine. Inoltre è arrivato anche Andy Robertson a parametro zero. Senza le coppe europee in questa stagione, viene da chiedersi quanto spazio possa avere Djed Spence.

Sarà interessante capire quale sarà il suo futuro. Credo che le opzioni che aveva prima del Mondiale siano molto diverse rispetto a quelle che ha adesso, dopo essere uscito dalla competizione con una reputazione decisamente rafforzata.

(Sky Sports)