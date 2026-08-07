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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, in entrata e in uscita: "L'Inter deve cedere e poi fare, la Juve sta facendo e poi cede. Ma l'Inter non riesce a dare via Pavard, che adesso è diventato insostituibile per lo spogliatoio ma sono tutte cose che a me non risultano.

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Tutto per coprire e giustificare il fatto che lui non sia andato da un'altra parte pur essendo stato proposto: poi ha dimostrato di essere un buon difensore, ma non condivido chi dice che non si strappa i capelli perché non è arrivato Romero, è il contrario. Adesso è una difesa forte, ma con Romero sarebbe stata fortissima.

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L'Inter deve cedere: se non cede Asllani e Frattesi non può fare l'altro a centrocampo, sapete tutti qual è l'obiettivo ma se aspetti tanto qualcuno te lo porta via. Mentre l'esterno destro lo fai a prescindere".