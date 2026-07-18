GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Spence ma non solo. Perché il calciatore dell'Inghilterra dopo questo Mondiale potrebbe valere molto di più per il Chelsea. E perché se anche Chivu lo apprezza (e lui apprezza la corte dell'Inter) non risponde precisamente alle caratteristiche richieste dall'allenatore nerazzurro.

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TuttoSport del giocatore del Tottenham e del profilo delineato dal mister scrive: "L’alto prezzo del cartellino pone dunque a sfavore di un possibile ingaggio interista, senza contare poi che Chivu apprezza certamente il ragazzo, che tra l’altro gradisce la corte interista, ma comunque ne preferirebbe uno dalle caratteriste diverse, qualcuno innanzitutto specialista della fascia destra, che crei superiorità numerica, sappia saltare l’uomo, segnare e fornire assist. A tal proposito la “casellina zero” di gol e passaggi chiave nell’ultima stagione con gli Spurs non porta punti al londinese".

(Fonte: TS)