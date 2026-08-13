Arturo Di Napoli, su Sportitalia, ha parlato dell'acquisto di Spence da parte dell'Inter. Â«Dumfries Ã¨ difficile da sostituire, ma quello di Spence Ã¨ un acquisto per creare alternative in attacco e alternative a livello di modulo. Ãˆ un giocatore molto forte. L'Inter ci ha abituato a questi colpiÂ», ha detto.

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«Qualcos'altro secondo me verrÃ anche fatto. Spence intanto Ã¨ un giocatore duttile, d'attacco, il vero Dumfries non Ã¨ stato ancora acquistato e resta un vuoto da colmare. Manca qualcuno che difendaÂ», ha concluso l'ex giocatore nerazzurro.

(Fonte: SI)