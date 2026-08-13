Jeda, l'ex calciatore, ha parlato dell'arrivo di Spence all'Inter. «Bisogna cancellare il nome di Dumfries, non c'è un giocatore uguale. Bisogna cercare un giocatore per quella fascia: speravo che Luis Henrique crescesse più velocemente in quel ruolo. Spence è molto duttile e forte e ha un livello di velocità più alto dell'olandese che però aveva imparato a giocare con l'Inter e si era adattato», ha sottolineato.

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«Serve tempo anche a Spence. Nei meccanismi dell'Inter ci sono degli automatismi, con unalternativa al modulo questo giocatore può darla, può creare scompiglio. Dumfries aveva aimparato ad attaccare. Questione di meccanismi e legame con la squadra», ha aggiunto.

(Fonte: SI)