Il giornalista ha commentato la notizia dell'addio al Tottenham del giocatore che ha raccolto in Premier 59 presenze

Eva A. Provenzano
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Dougie Critchley lavora per Skysports Uk, su X ha oltre i 50mila follower, e ha commentato in queste ore l'imminente passaggio di Spence all'Inter. «Sono davvero contento per Djed Spence. Ha disputato solo 59 presenze in Premier League in tutta la sua carriera ed è stato ceduto in prestito 3 volte dal Tottenham, tra cui al Rennes e al Genoa», ha scritto sul suo profilo.

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Spence
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Spence

«È stato messo in dubbio da molti, me compreso, quando è stato scelto da Tuchel, prima di diventare uno dei giocatori inglesi più brillanti mentre la Nazionale raggiungeva le semifinali al Mondiale. E a 2 anni da un prestito piuttosto anonimo al Genoa, sembra vicino allo sbarco all'Inter, dove avrà l’opportunità di giocare davanti a oltre 75.000 tifosi e rappresentare una squadra che ha vinto il campionato con 11 punti di vantaggio la scorsa stagione. È una fantastica storia di perseveranza!»,

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