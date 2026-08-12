Dougie Critchley lavora per Skysports Uk, su X ha oltre i 50mila follower, e ha commentato in queste ore l'imminente passaggio di Spence all'Inter. «Sono davvero contento per Djed Spence. Ha disputato solo 59 presenze in Premier League in tutta la sua carriera ed è stato ceduto in prestito 3 volte dal Tottenham, tra cui al Rennes e al Genoa», ha scritto sul suo profilo.

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I'm really pleased for Djed Spence.



He's only ever made 59 Premier League appearances in his entire career and been sent on 3 loans by Spurs, including to Rennes and Genoa.



He was doubted by many, including myself, when he was picked by Tuchel, before being one of England's… pic.twitter.com/pCP7lGfnWq — Dougie Critchley (@DougieCritchley) August 12, 2026

«È stato messo in dubbio da molti, me compreso, quando è stato scelto da Tuchel, prima di diventare uno dei giocatori inglesi più brillanti mentre la Nazionale raggiungeva le semifinali al Mondiale. E a 2 anni da un prestito piuttosto anonimo al Genoa, sembra vicino allo sbarco all'Inter, dove avrà l’opportunità di giocare davanti a oltre 75.000 tifosi e rappresentare una squadra che ha vinto il campionato con 11 punti di vantaggio la scorsa stagione. È una fantastica storia di perseveranza!»,