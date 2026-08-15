Tutta la verità sull’arrivo di Djed Spence all’Inter. Non era il piano B, neanche quello C dei dirigenti nerazzurri: ecco quanto emerso in un approfondimento del sito di Sky Sport sull’esterno inglese classe 2000.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"[…] Chance creator è anche Marco Palestra, mentre Wide creator è Khalaili, che ha però più spiccate doti offensive (tenendo sempre conto che il campionato belga è di molto diverso rispetto a quello inglese). Cosa significa questo?

Che il calciomercato come sempre pone di fronte a strategie e strade da intraprendere. Ma quando la strada è sbarrata, occorre trovare soluzioni alternative, che non sempre possano portare ai risultati iniziali richiesti. Non è un male, è un cambio di programma: Spence non era il Piano B o C, ma semplicemente una strada alternativa per riempire una casella che Chivu voleva vedere riempita. Sapendo aspettare e intanto studiando soluzioni diverse. Si cresce anche così”, si legge.