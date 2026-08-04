GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Dalla Germania quest'oggi è trapelata l'indiscrezione che non c'è solo l'Inter su Moussa Diaby. Anche il Bayer Leverkusen è alla ricerca di un esterno d'attacco, come confermato dalla Bild, che sostiene che il club tedesco sia intenzionato a presentare un'offerta a titolo definitivo.

"Oltre al sondaggio dell’Inter, che resta legato alla partecipazione di Al Ittihad all’ingaggio di Diaby, la Bild ha segnalato l’interesse del Bayer Leverkusen.

Getty Images

In caso di partenza di Diaby, Al Ittihad potrebbe fare un tentativo per Mo Salah, ancora svincolato nonostante le offerte dalla Turchia", il commento di Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia.