A. Stankovic e l’elogio di Chivu. Inter ha diritto di riacquisto ma altri club ci pensano

Nella conferenza stampa di ieri il mister ha parlato del figlio del suo ex compagno e di come sta facendo bene al Brugge, la squadra a cui il club nerazzurro lo ha ceduto in estate con l'opzione di recompra
Eva A. Provenzano
«Sono felicissimo per lui. Sono il suo primo tifoso insieme al padre e alla sua famiglia, perché lo conosco sin da bambino e perché ho avuto la fortuna di allenarlo. Lo guardiamo con interesse e anche con ammirazione, perché è un prodotto del nostro settore giovanile e perché è nato con i colori nerazzurri dentro. Mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, il nostro scouting lo osserva con attenzione».

Cristian Chivu, ieri, nella conferenza stampa che si è tenuta ad Appiano Gentile per introdurre la gara contro l'Atalanta ha parlato di Aleksander Stankovic, centrocampista ceduto in estate al Club Brugge e che sta facendo davvero bene e ha acceso i fari del mercato su di lui. 

Figlio del suo ex compagno di squadra, all'epoca del Triplete, Dejan Stankovic (che è appena tornato ad allenare la Stella Rossa), il giovane nerazzurro si è trasferito in Belgio ma l'Inter ha conservato un diritto di recompra per ben due anni: il club nerazzurro potrebbe comprarlo la prossima estate per 23 mln e per 25 mln nel 2027. Su di lui però sono puntati anche i mirini di squadre di Premier League e Bundesliga.

(Fonte: Corriere dello Sport)

