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Stankovic, cosa c’è dietro al ritorno. L’idea di Chivu e l’offerta che farebbe vacillare l’Inter
Il centrocampista Aleksandar Stankovic è stato riscattato dal Club Brugge per 23 milioni di euro, ma non è certa la sua permanenza nell'Inter di Chivu, visti i tanti interessamenti.
"Il figliol prodigo è tornato a casa, ma non è ancora chiaro se potrà restarci: in cuor suo, “Ale” lo spera davvero. Aleksandar Stankovic è stato ricomprato dall’Inter: sono stati versati i 23 milioni dell’opzione di riacquisto dal Bruges, il club a cui era stato venduto un anno fa a 10. Da allora nelle Fiandre Stankovic junior è scattato sui pedali: ha lavorato su peso, muscoli, elasticità ed è migliorato nella tecnica", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Così per questo centrocampista quasi 21enne c’è la fila di squadre di Premier, con un paio di tedesche a ruota: anche per questo il club ha deciso di riportarlo a casa. In più, pesa l’alto gradimento di Chivu, che ha avuto il figlio del compagno tripletista Dejan in Primavera. Vorrebbe valutarlo in ritiro e poi, chissà, ma il mercato bussa alla porta. L’Inter non direbbe no a proposte intorno ai 40 milioni che, probabilmente, arriveranno", aggiunge il quotidiano.
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