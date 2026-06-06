"Il figliol prodigo è tornato a casa, ma non è ancora chiaro se potrà restarci: in cuor suo, “Ale” lo spera davvero. Aleksandar Stankovic è stato ricomprato dall’Inter: sono stati versati i 23 milioni dell’opzione di riacquisto dal Bruges, il club a cui era stato venduto un anno fa a 10. Da allora nelle Fiandre Stankovic junior è scattato sui pedali: ha lavorato su peso, muscoli, elasticità ed è migliorato nella tecnica", spiega La Gazzetta dello Sport.