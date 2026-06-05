Ma come impatta la recompra attivata per riportare a Milano Stankovic nel bilancio dell’Inter? Secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza da diverse fonti del settore, l’Inter non registrerà comunque alcuna plusvalenza nel proprio bilancio dall’operazione. E al tempo stesso il club nerazzurro non iscriverebbe come valore netto per Stankovic la cifra complessiva della recompra, ma solo la differenza tra il valore della cessione al Brugge e il valore del riacquisto.