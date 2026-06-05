FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
calciomercato
Stankovic torna all’Inter per 23 mln? A bilancio non funziona così: come impatta la recompra
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ma come impatta la recompra attivata per riportare a Milano Stankovic nel bilancio dell’Inter? Secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza da diverse fonti del settore, l’Inter non registrerà comunque alcuna plusvalenza nel proprio bilancio dall’operazione. E al tempo stesso il club nerazzurro non iscriverebbe come valore netto per Stankovic la cifra complessiva della recompra, ma solo la differenza tra il valore della cessione al Brugge e il valore del riacquisto.
Quindi, il valore netto relativo a Stankovic sarà pari a 13 milioni di euro (oltre ad eventuali altri oneri capitalizzati, che tuttavia al 30 giugno 2025 non erano presenti in quanto il centrocampista proviene dal settore giovanile nerazzurro). Il club nerazzurro inizierebbe così ad ammortizzare il costo a bilancio partendo dal valore di 13 milioni e da questa cifra partirebbe anche il calcolo per quanto riguarda la plusvalenza in caso di una nuova cessione. Detto questo, infine, visti i cinque anni di contratto appena sottoscritti dal classe 2005, a partire dal bilancio 2026/27, il club nerazzurro dovrà affrontare un costo dell’ammortamento pari a 2,6 milioni, a cui si aggiunge anche l’ingaggio lordo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA