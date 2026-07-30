Un primo difensore è arrivato ma l'Inter continua a lavorare per Romero. Questa sera c'è stato l'annuncio dell'arrivo di Stones a Milano: ha firmato un biennale con i nerazzurri. Per il centrale argentino del Tottenham si tratta invece di un'operazione più complessa. Innanzitutto per i costi del cartellino. Si parla di una cifra di almeno 40 mln per convincere gli Spurs a lasciarlo partire.

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Senza contare la trattativa con il calciatore: sei mln l'ingaggio richiesto, è quanto percepisce in questo momento in Inghilterra. La trattativa per Stones è stato più semplice e veloce perché il difensore era un parametro zero: ha chiuso a giugno la sua esperienza al City. E il suo arrivo influenza in un certo senso anche l'operazione che potrebbe portare all'Inter il difensore connazionale di Lautaro.

Il club nerazzurro, anche per poter trattare Romero senza troppe pressioni addosso, ha chiuso - riferiscono a Skysport - per primo proprio l'affare Stones a costo zero. Poi si vedrà se riuscirà ad affondare il colpo anche per l'argentino.

(fonte: SS24)