In casa Inter è tornato il sorriso dopo la vittoria dei nerazzurri in trasferta contro il Feyenoord. Una vittoria convincente, che ha spazzato via le critiche arrivate in questi giorni. Ne ha parlato anche Marco Bucciantini. In un confronto con gli ascoltatori di Radio Sportiva, ha suggerito quale acquisto proporrebbe all'Inter per gennaio: CONTINUA A LEGGERE.