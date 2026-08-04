Attenzione a un possibile tesoretto inatteso in casa Inter, da reinvestire sul mercato: possono arrivare quasi 10 milioni.
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Attenzione a un possibile tesoretto inatteso in casa Inter, da reinvestire sul mercato. Possono arrivare quasi 10 milioni che i dirigenti nerazzurri 'non si aspettavano'.
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Non basterebbero infatti 15 milioni per assicurarsi il cartellino di Sebastiano Esposito: è arrivata la rottura totale con il Cagliari, ma il club sardo non ha intenzione di fare sconti sul cartellino dell’attaccante.
Si parte da 20 milioni per il Cagliari per l’attaccante e l’Inter appunto è alla finestra, spettatrice molto interessata alla vicenda perché detiene il 40% sulla rivendita: qualora il Cagliari vendesse Esposito a 20 milioni, l’Inter incasserebbe 8 milioni di euro. In caso di cessione a cifre più alte, l'incasso dei nerazzurri salirebbe...
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