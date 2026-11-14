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Il dossier è di quelli scottanti, se non altro perché la questione andrà risolta il prima possibile, visto il contratto in scadenza a giugno. Hakan Calhanoglu potrebbe nei prossimi mesi firmare a parametro zero con un'altra squadra. La questione non è così semplice, visto il diktat di Oaktree, come scrive Tuttosport:

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"È un dossier tra le mani di Marotta e Baccin, ma la supervisione di Oaktree è piuttosto ingombrante. La proprietà, infatti, ha un’idea chiara su questa manovra: si punta ad abbassare il monte ingaggi, per cui i 6.5 milioni all’anno netti percepiti attualmente da Calhanoglu sono considerati troppi. Immaginandoli oltretutto per ulteriori due stagioni, per un giocatore che viaggia verso i 33 anni e che dal punto di vista fisico ha inevitabilmente perso qualche colpo. Hakan, al contrario, ritiene ancora di essere un elemento indispensabile per lo scacchiere nerazzurro e per il momento non ha aperto all’ipotesi di rivedere al ribasso l’attuale accordo economico coi nerazzurri, al netto dei timidi segnali di riavvicinamento delle scorse settimane tra Gordon Stipic, agente del classe ‘94, e il club meneghino".

"Tra le crepe di una situazione ancora irrisolta si possono inserire le più grandi realtà d’Europa. Non va esclusa la voglia di Calhanoglu di tornare in Turchia (il Galatasaray ci aveva già provato un anno e mezzo fa) e nemmeno la prospettiva di rimanere ammaliati dalle sirene saudite. Anche la Juve, se dovesse intuire oggettive difficoltà nella chiusura dell’accordo tra il regista e l’Inter, valuterà di inserirsi".

(Fonte: Tuttosport)