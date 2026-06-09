"Non aiuta nemmeno il fatto che Matteo Cocchi, la contropartita tecnica immaginata dall’Inter - sebbene in un affare slegato -, non convinca più di tanto l’uomo mercato atalantino Cristiano Giuntoli. Ciò non vuol dire che la porta sia chiusa, anzi: il mercato è solo agli inizi, in casa Inter sono fiduciosi di poter chiudere e anche l’Atalanta non ha mai escluso la cessione. Si tratta solo di trovare l’incastro giusto, comunque oltre i 50 milioni".