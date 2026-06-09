Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter TS – Inter, per Palestra serve un’altra chiave: la risposta di Giuntoli su Cocchi…
calciomercato
TS – Inter, per Palestra serve un’altra chiave: la risposta di Giuntoli su Cocchi…
L'aggiornamento legato al giovane nerazzurro che sembrava poter essere il nome in grado di sbloccare l'affare
Matteo Cocchi non dovrebbe rientrare nella trattativa per il trasferimento di Palestra all'Inter. Almeno secondo quanto riporta TuttoSport stamattina, nell'aggiornamento legato al fascicolo. Si legge infatti:
"Non aiuta nemmeno il fatto che Matteo Cocchi, la contropartita tecnica immaginata dall’Inter - sebbene in un affare slegato -, non convinca più di tanto l’uomo mercato atalantino Cristiano Giuntoli. Ciò non vuol dire che la porta sia chiusa, anzi: il mercato è solo agli inizi, in casa Inter sono fiduciosi di poter chiudere e anche l’Atalanta non ha mai escluso la cessione. Si tratta solo di trovare l’incastro giusto, comunque oltre i 50 milioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA