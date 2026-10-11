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Dopo la lunga pausa per le Nazionali, l'Inter è tornata in campo e dato una grande prova di forza contro il Parma di Gilardino: dopo 18' i nerazzurri erano già avanti di due gol, il primo con Sucic capace di leggere in anticipo una costruzione dal basso non precisa tra Corvi e Keita e poi con Calhanoglu su rigore. E al 31' è arrivato il gol del definitivo 3-0 con Thuram in contropiede, su assist di Mkhitaryan.

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Per l'Inter non ci sarà un momento di pausa da qui alla prossima sosta di novembre perché martedì a San Siro arriverà il Bruges. Una partita da non sottovalutare, tenuto conto anche del KO all'esordio contro il Real Madrid che costringe i nerazzurri a fare risultato pieno.

Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in casa Inter, dando per certi cinque titolari per la sfida contro il Bruges nell'ottica di un turnover ad ampio raggio di Chivu, che punta a limitare gli infortuni e avere tutti i giocatori al massimo della forma:

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"Lautaro e Thuram si stanno sfidando a colpi di gol, Lautaro ha segnato 4 gol tra Roma e Napoli mentre Thuram è già a 3 gol e 2 assist, ricordo l'assist per Lautaro contro la Roma. L'Inter ha segnato 18 gol nelle prime 6, 3 gol di media a partita ma la cosa che è cambiata è che non ha subìto, c'è stato anche un clean sheet questa volta. C'erano fuori Lautaro, Barella, Bastoni, Akanji e Zielinski, cinque titolari che torneranno in formazione col Bruges"