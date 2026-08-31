Yanis Massolin è un nuovo calciatore del Cagliari. Lo annuncia l'Inter con questo cominucato ufficiale

Marco Astori
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Yanis Massolin è un nuovo calciatore del Cagliari. Lo annuncia l'Inter con questo comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Yanis Massolin al Cagliari.

Massolin
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Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

Massolin al Cagliari

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