Yanis Massolin è un nuovo calciatore del Cagliari. Lo annuncia l'Inter con questo cominucato ufficiale
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Yanis Massolin è un nuovo calciatore del Cagliari. Lo annuncia l'Inter con questo comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Yanis Massolin al Cagliari.
Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".
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