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Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha confermato l'acquisto di Yanis Massolin dall'Inter. Ecco la nota del club sardo:

Getty

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yanis Massolin, che si trasferisce in rossoblù dall’Inter in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/27 con diritto di riscatto e controriscatto. Nato a Moulins, in Francia, classe 2002, Massolin ha iniziato la carriera nel Moulins Yzeure per poi trasferirsi al Clermont Foot, in Ligue 1: il 23 ottobre 2022, ad appena vent’anni, ha debuttato nel massimo campionato francese, in casa contro il Brest.

Nell’estate 2023 il passaggio ai belgi del Francs Borains. Qui ha proseguito il suo percorso di crescita, mettendo sempre più in evidenza le sue qualità: in due stagioni 43 gare e 5 reti. Da qui il trasferimento in Italia, tra le fila del Modena: la scorsa stagione ha totalizzato 30 gare con 3 reti, impreziosite da altrettanti assist, affermandosi tra i giovani più interessanti del campionato cadetto. Acquistato dall’Inter, ha svolto con i nerazzurri la fase iniziale della nuova stagione. Strutturato fisicamente, alto 197 centimetri, nonostante la stazza Massolin è dotato di agilità e dinamismo. Ottima tecnica e capacità di dribbling, è un calciatore duttile, che può essere impiegato sia da trequartista che da mezz’ala, sfruttando l’abilità nell’inserimento e la progressione palla al piede. Benvenuto in Sardegna, Yanis!".

(Fonte: cagliaricalcio.com)