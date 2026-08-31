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Massimo Mauro, ex calciatore, intervenuto a Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri col Cagliari: "Quando l'Inter cambia mette dei giocatori che sono non affidabili, di più. Poi è chiaro che se fa 4 gol ogni partita, ha già vinto prima di giocare: almeno ci lascia il gusto di dire che c'è qualcosa che non va.

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Perché ieri ragazzi era impressionante: nel primo tempo poteva fare 5 gol e nel secondo 3-4. Ha rischiato qualcosina ma il portiere ha fatto un intervento straordinario ed è bravo coi piedi. Il gol di Calhanoglu è un capolavoro. Pio Esposito deve un po' divincolarsi dal difensore in area, non deve fare la guerra: serve faccia gol: se vuole farlo deve capire come fare a prendere un metro dal difensore in area".