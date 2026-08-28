Con un annuncio sui propri canali ufficiali social, la Roma ha annunciato l'acquisto, per la Primavera giallorossa, di Andrija Vukoje
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Con un annuncio sui propri canali ufficiali social, la Roma ha annunciato l'acquisto, per la Primavera giallorossa, di Andrija Vukoje, che ha firmato un contratto fino al 2031 e che si trasferisce per 1,5 milioni di euro circa.
Ecco la nota della Roma: "Andrija Vukoje è giallorosso fino al 2031! Centrocampista, classe 2008 Benvenuto nella nostra Primavera".
🤝 Andrija Vukoje è giallorosso fino al 2031!— AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2026
⚽️ Centrocampista, classe 2008
Benvenuto nella nostra Primavera 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/BNVwNzedmT
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