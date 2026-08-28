VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Con un annuncio sui propri canali ufficiali social, la Roma ha annunciato l'acquisto, per la Primavera giallorossa, di Andrija Vukoje, che ha firmato un contratto fino al 2031 e che si trasferisce per 1,5 milioni di euro circa.

Getty Images

Ecco la nota della Roma: "Andrija Vukoje è giallorosso fino al 2031! Centrocampista, classe 2008 Benvenuto nella nostra Primavera".