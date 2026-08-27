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Ufficiale il passaggio di Luka Topalovic in prestito alla Carrarese. Questo il comunicato ufficiale del club di Serie B sul centrocampista nerazzurro:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e relativo contro riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luka Topalović sino al 30 giugno 2027.

Getty Images

Il centrocampista sloveno, classe 2006, nasce principalmente come trequartista, ma può agire anche come centrocampista centrale o mezzala in un centrocampo a tre, spiccando per la capacità di mettersi in luce con precisi e puntuali lanci e passaggi filtranti. Inoltre, possiede un'ottima tecnica individuale, dimostrata dalla facilità con la quale riesce ad eseguire spesso passaggi di prima intenzione e arrivare con facilità alla conclusione. Benvenuto a Carrara, Luka!