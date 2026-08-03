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Dilan Zarate è un nuovo calciatore del Cadice. Il centrocampista classe 2007, campione d'Europa U19 con la Spagna, lascia l'Inter dopo due stagioni e si trasferisce in patria, dove disputerà il campionato di Segunda Division: operazione chiusa con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione.

Getty Images

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Dilan Zárate al Cadiz CF.

Il centrocampista spagnolo classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.