Il 549° Weekly Post del CIES Football Observatory presenta la classifica dei 100 calciatori con il valore di trasferimento stimato più alto al mondo. A dominare la graduatoria è Lamine Yamal, il giovane talento spagnolo del Barcellona, che stacca nettamente tutta la concorrenza con una valutazione da 358 milioni di euro .

La classifica tiene conto di diversi parametri, tra cui età, rendimento, durata del contratto, livello del club di appartenenza e potenziale futuro. Ne emerge un quadro chiaro: il talento del Barcellona è attualmente il calciatore con la valutazione più alta al mondo. Nella classifica CIES dei giocatori con il valore di mercato stimato più alto al mondo compare anche Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter, classe 2005, viene valutato 94,8 milioni di euro ed è inserito tra i profili più preziosi del panorama internazionale.