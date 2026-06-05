Il 549° Weekly Post del CIES Football Observatory presenta la classifica dei 100 calciatori con il valore di trasferimento stimato più alto al mondo. A dominare la graduatoria è Lamine Yamal, il giovane talento spagnolo del Barcellona, che stacca nettamente tutta la concorrenza con una valutazione da 358 milioni di euro.
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CIES – Valori mercato, Yamal sale a 358 mln. Serie A, solo 5 tra i primi 100: Esposito 94,8 mln!
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Un dato che conferma la dimensione ormai straordinaria del classe 2007, considerato non solo uno dei prospetti più brillanti del calcio europeo, ma già oggi uno degli asset più importanti del panorama internazionale. Secondo il modello elaborato dal CIES, Yamal viaggia in una categoria a parte rispetto agli altri grandi nomi presenti nella top 100.
La classifica tiene conto di diversi parametri, tra cui età, rendimento, durata del contratto, livello del club di appartenenza e potenziale futuro. Ne emerge un quadro chiaro: il talento del Barcellona è attualmente il calciatore con la valutazione più alta al mondo. Nella classifica CIES dei giocatori con il valore di mercato stimato più alto al mondo compare anche Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter, classe 2005, viene valutato 94,8 milioni di euro ed è inserito tra i profili più preziosi del panorama internazionale.
Ecco i giocatori più costosi al mondo secondo il Cies:
Lamine Yamal – Barcellona – 358,1 milioniErling Haaland – Manchester City – 227,3 milioniKylian Mbappé – Real Madrid – 165,7 milioniMichael Olise – Bayern Monaco – 140,5 milioniMorgan Rogers – Aston Villa – 136,8 milioniDésiré Doué – Paris Saint-Germain – 133,2 milioniKenan Yildiz – Juventus – 133,0 milioniNico O’Reilly – Manchester City – 125,0 milioniArda Güler – Real Madrid – 124,8 milioniPau Cubarsí – Barcellona – 124,6 milioniFlorian Wirtz – Liverpool – 124,1 milioniPedri González – Barcellona – 120,6 milioniJude Bellingham – Real Madrid – 120,3 milioniYan Diomande – RB Lipsia – 118,7 milioniHugo Ekitike – Liverpool – 118,3 milioniJoão Neves – Paris Saint-Germain – 117,1 milioniFermín López – Barcellona – 115,9 milioniEstêvão Willian – Chelsea – 113,4 milioniDean Huijsen – Real Madrid – 112,0 milioniBukayo Saka – Arsenal – 111,2 milioniCole Palmer – Chelsea – 110,6 milioni
Julián Alvarez – Atlético Madrid – 109,6 milioniJoão Pedro – Chelsea – 108,0 milioniRyan Gravenberch – Liverpool – 106,8 milioniAleksandar Pavlović – Bayern Monaco – 105,2 milioniKhvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain – 100,9 milioniRasmus Højlund – Napoli – 100,7 milioniAntoine Semenyo – Manchester City – 100,7 milioniEnzo Fernández – Chelsea – 100,6 milioniRayan Cherki – Manchester City – 100,5 milioniWarren Zaïre-Emery – Paris Saint-Germain – 100,4 milioniRayan Vitor – AFC Bournemouth – 100,3 milioniViktor Gyökeres – Arsenal – 98,5 milioniWilliam Saliba – Arsenal – 97,4 milioniEndrick Felipe – Olympique Lione – 95,8 milioniPio Esposito – Inter – 94,8 milioniMoisés Caicedo – Chelsea – 92,6 milioniGiuliano Simeone – Atlético Madrid – 90,2 milioniAnthony Gordon – Newcastle United – 89,9 milioniJunior Kroupi – AFC Bournemouth – 89,0 milioniFranco Mastantuono – Real Madrid – 88,2 milioniLennart Karl – Bayern Monaco – 86,3 milioni
Solo cinque rappresentanti della Serie nei primi 100:
Kenan Yildiz – Juventus – 133,0 milioniRasmus Højlund – Napoli – 100,7 milioniPio Esposito – Inter – 94,8 milioniLautaro Martínez – Inter – 85,8 milioniFrancisco Conceição – Juventus – 71,2 milioni
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