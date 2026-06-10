Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Marchetti (Sky): “Cos’è successo davvero tra Bastoni, l’Inter e il Barcellona: vi spiego”
calciomercato
Marchetti (Sky): “Cos’è successo davvero tra Bastoni, l’Inter e il Barcellona: vi spiego”
Tutta la verità su Alessandro Bastoni, l’Inter e il Barcellona dopo le parole di oggi di Tulio Tinti: ecco cos'è successo davvero
Tutta la verità su Alessandro Bastoni, l’Inter e il Barcellona dopo le parole di oggi di Tulio Tinti (agente del giocatore). Ne ha parlato così Luca Marchetti a Sky Sport in chiave mercato:
“Non c’è un’offerta del Barcellona sul tavolo dell’Inter per Bastoni. L’offerta non si è concretizzata ecco, solo un interesse. Il Barcellona non è andato avanti e l’apertura iniziale di Bastoni è andata chiudendosi ecco.
Le vittorie dei titoli hanno aiutato, il Barcellona ha capito che non c’era lo spazio per convincere il giocatore. Posto che questo interesse non possa che far piacere. Salvo sorprese quindi resterà all’Inter”, ha detto Marchetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA