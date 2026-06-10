Tutta la verità su Alessandro Bastoni , l’Inter e il Barcellona dopo le parole di oggi di Tulio Tinti (agente del giocatore). Ne ha parlato così Luca Marchetti a Sky Sport in chiave mercato:

“Non c’è un’offerta del Barcellona sul tavolo dell’Inter per Bastoni. L’offerta non si è concretizzata ecco, solo un interesse. Il Barcellona non è andato avanti e l’apertura iniziale di Bastoni è andata chiudendosi ecco.