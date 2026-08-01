C’è un nome su tutti che piace e anche tanto a Cristian Chivu per migliorare l’Inter 2026/27: ne parla il Corriere della Sera.
VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione
C’è un nome su tutti che piace e anche tanto a Cristian Chivu per migliorare l’Inter 2026/27. Non è né quello del Cuti Romero né quello dell'esterno destro: ne parla il Corriere della Sera in chiave mercato, a margine dell’amichevole vinta 4-2 ai rigori contro il Manchester City.
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“Progetti in casa Inter per migliorare. A Chivu piace (e anche tanto) Curtis Jones. L’inglese è in scadenza, ma la richiesta del Liverpool al momento non cambia: 35 milioni. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Intanto, il suo like al post Instagram dell’annuncio di Stones alimenta le speranze dei tifosi. Si avanza anche per Romero: nei prossimi giorni si cercherà l’accordo”, si legge.
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